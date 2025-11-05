"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

Malgré la défaite sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, David Hubert reste un entraîneur fier. Le T1 de l'Union estime que son équipe a tout donné et qu'elle aurait mérité, au minimum, de repartir de l'Estadio Metropolitano avec un point.

L’Union Saint-Gilloise s’est inclinée 3-1, ce mardi soir, face à l’Atlético de Madrid, mais le scénario aurait pu être tout autre. Les Bruxellois étaient revenus à 2-1 et se sont ensuite procuré plusieurs (grosses) occasions d’égaliser.

"Mentalité de battants, courage, passion… Nous avons tout montré", a déclaré David Hubert après la rencontre, cité par Het Laatste Nieuws. "Je suis fier de ce que les garçons ont montré, de l’image qu’ils ont donnée de l’Union sur la scène internationale."

David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

Il poursuit. "Nous ne sommes pas très connus au plus haut niveau. Mais ce soir, c’étaient des lions. C’est ce que nous voulons toujours montrer. Venir à Madrid et livrer une telle prestation…"

Une fierté méritée pour Hubert, dont les joueurs ont réussi à faire douter l’Atlético. "Ils n’ont jamais abandonné et ont essayé de saisir leurs chances. Il ne faut pas oublier que c'est leur première participation à la Ligue des Champions."





Les Bruxellois comptent désormais trois points après quatre journées de Ligue des Champions, et le top 24 semble s’éloigner. "Malheureusement, nous ne nous récompensons pas. Car pour moi, un point aurait été amplement mérité."