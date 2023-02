À Qarabag, Gand doit mettre fin à la malédiction des matchs à l'extérieur

Les Buffalos font face à un match périlleux en Azerbaïdjan.

Deuxième de sa poule en Conférence League, La Gantoise a dû attendre la toute dernière journée pour se hisser jusqu'à ces barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale. Si les hommes d'Hein Vanhaezebrouck sont restés aussi longtemps dans l'incertitude, c'est en grande partie à cause de son bilan à l'extérieur : deux points sur neuf avec notamment une déroute 4-0 à Djugarden. Les deux partages à Molde et chez les Shamrocks Rovers ont longtemps laissé un goût amer vu les victoires 4-0 et 3-0 face à ces mêmes équipes à la Ghelamco Arena. Si les Gantois ne s'exportent pas si mal en championnat (ils sont cinquièmes au classement en la matière), le bilan européen renseigne une certaine phobie des déplacements en avion : à ces rencontres en poule il faut ajouter la défaite 2-0 à l'Omonia Nicosie en préliminaire d'Europa League pour atteindre les quatre matchs sans victoire.

En s'envolant hier matin de l'aéroport d'Ostende pour six heures de vol, l'équipe était bien déterminée à faire mentir la statistique. Pourtant, l'emporter à Qarabag (coup d'envoi ce jeudi à 18h45) sera tout sauf une partie de plaisir. Anderlecht avait déjà pu expérimenter la difficulté de se déplacer en Azerbaïdjan en s'y inclinant 1-0 en octobre 2015. Depuis, le Tofiq Behramov Stadium fait toujours office de forteresse imprenable : personne n'est encore parvenu à s'y imposer cette saison, que ce soit en championnat (où l'équipe est toujours invaincue) ou lors des 7 matchs de Coupe d'Europe disputés cette saison (les Azéris ont passé trois tours préliminaires en Ligue des Champions avant de s'incliner lors du déplacement décisif au Viktoria Plzen).

Pour connaître un meilleur sort que le FC Nantes (battu 3-0) ou le Lech Poznan de John Van den Brom (démoli 5-1), Gand devra livrer un match parfait. Pour cela, Hein Vanhaezebrocuck peut compter sur le retour de blessure de plusieurs joueurs : absents ces dernières semaines, Nurio Fortuna, Andrew Hjulsager et Laurent Depoitre se sont envolés avec le groupe.