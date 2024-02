Septième match, sixième défaite et une nouvelle grosse claque pour La Gantoise

Face au Maccabi Haïfa, La Gantoise devait se relancer et même simplement se lancer en ce début d'année 2024. Victime d'un manque cruel de réalisme, l'équipe belge a subi une nouvelle défaite.

Septième match et sixième défaite pour La Gantoise qui, même en Europe, n'y arrive décidément pas depuis la reprise. L'année 2024 n'est pas encore lancée pour les Buffalos qui ont pris une leçon de réalisme face au Maccabi Haïfa en barrage aller de la Conference League (1-0).

Après un premier round d'observation entre les deux équipes, La Gantoise a montré le jeu le plus offensif mais s'est un peu fait peur sur les quelques occasions du Maccabi. C'est surtout aux abords du rectangle que les Buffalos ont souvent été trop brouillons.

Les deux équipes ont mis énormément de temps à créer du jeu dans les 25 derniers mètres mais c'est Gand qui s'est offert la première occasion du match après... 30 minutes avec un tir de Momodou Sonko (32e).

Gand trop peu dangereux

En seconde période, Gand s'est une nouvelle fois créé plusieurs occasions devant les buts adverses mais a cruellement manqué de finition. Juste avant l'heure de jeu, Maor Kandil a écopé d'un carton jaune (qui le privera du prochain match) après un tacle sur Samoise mais l'Israélien peut s'estimer heureux que l'arbitre de la rencontre n'ait pas sorti le rouge directement (57e).

Pour la dernière demi-heure de jeu, l'entraîneur du Maccabi Haïfa a décidé de jouer la carte du triple changement avec la montée au jeu de deux anciens joueurs d'Anderlecht : Kenny Saïef et Lior Refaelov.

Un ancien de Mouscron ouvre le score

Sur une nouvelle approximation de la défense des Bufallos avec Samoise et Gerkens, Frantzdy Pierrot, l'ancien joueur de Mouscron, en a profité pour joué les renards des surfaces et envoyer un lob au-dessus de Roef (66e, 1-0).

La plus grosse occasion gantoise est finalement tombée dans le dernier quart d'heure avec un tir complètement raté de Kandouss mais légèrement dévié par Gandelman qui frôle le montant et qui était proche de surprendre tout le monde (77e). Ce même Kandouss qui, quelques minutes plus tard, a une nouvelle fois raté son tir alors qu'il était face au but (81e).

La Gantoise manque de réalisme

Les dix dernières minutes ont été disputées (presque) en intégralité dans le camp du Maccabi avec une équipe gantoise qui a tenté le tout pour le tout en poussant avec un pressing de tous les instants. Mais en vain pour les hommes d'Hein Vanhaezebrouck qui pourront s'en vouloir au niveau de la finition et du réalisme.

Dans le temps additionnel, Julien De Sart a été l'auteur d'une faute de frustration qui lui a valu un carton jaune synonyme de... suspension pour le match retour. Un coup dur supplémentaire pour Gand.

Le match retour entre les deux équipes s'annoncent chaud et aura lieu le mercredi 15 février prochain à la Ghelamco Arena (18h00), de quoi donner un avantage aux Buffalos qui ne pourront cependant pas compter sur leur public puisque les pouvoirs publics en place en décréter un huis clos pour cette rencontre jugée à risque.