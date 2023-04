Un manque d'efficacité dans les deux rectangles coûte la victoire à Gand contre West-Ham

Les joueurs de Hein Vanhaezebrouck auront eu suffisamment d'occasions pour faire la différence mais ont pêché dans le dernier geste. Défensivement, une grossière erreur d'inattention coûte la clean-sheet aux Buffalos, qui devront faire la différence à Londres.

C'était le grand soir pour La Gantoise, qui recevait ce jeudi West-Ham en quart de finale aller de Conference League. Si David Moyes priorise le maintien en Premier League et fait légèrement tourner son effectif (Paqueta, Soucek, Benrahma, Antonio et Fornals sont sur le banc), Hein Vanhaezebrouck aligne son équipe type et peut bien compter sur les services de Torunarigha, incertain, dans son arrière garde.

Dans une Ghelamco Arena bien chauffé pour l'occasion, les Buffalos vont se procurer la première opportunité. Kums frappe un bon corner sur la tête de Torunarigha, dont la reprise passe de peu au-dessus (14e). Les locaux vont bénéficier de plus d'occasions que leur adversaire mais vont faire preuve de naïveté dans le dernier geste, à l'image de cette remise téléphonée d'Hong vers Orban (19e) et de ce petit gâchis de Malick Fofana (37e).

Le VAR sauve Roef, pas l'inattention des Buffalos

Alors que les joueurs de Hein Vanhaezebrouck semblent bien en jambes dans cette partie et paraissent en mesure de l'emporter malgré un manque d'efficacité dans le dernier geste, ce sont bien les Hammers qui vont faire la différence avant le retour aux vestiaires. Sur un corner anodin, Davy Roef se troue complètement. Dans son petit rectangle, le portier gantois lâche un cuir qui rebondit sur Nayef Aguerd avant de finir sa course au fond des filets. Heureusement pour Gand, le défenseur marocain a touché le ballon de la main, le VAR sauve donc Davy Roef... provisoirement (40e).

Nayef Aguerd

Car cinq minutes plus tard, cette nouvelle erreur de La Gantoise va finalement coûter très cher. West-Ham obtient une touche, personne n'est attentif dans la défense. Manuel Lanzini hérite du ballon bien trop facilement, en étant bien trop esseulé et décale tranquillement Danny Ings, qui inscrit d'un "tap-in" le premier but de sa carrière en Coupe d'Europe (0-1, 45+3e).

Cuypers préserve les chances de Gand

La Gantoise peut rentrer aux vestiaires frustrée. Après avoir frappé au but une dizaine de fois (sans avoir vraiment inquiété Areola) c'est West-Ham qui mène au repos. Les Gantois continuent leur marche en avant au retour des vestiaires et vont rapidement revenir au score.

Grâce au bon travail de Castro-Montes sur le côté droit, Emmanuel Gift Orban hérite du ballon et sert Hugo Cuypers, qui fixe la défense anglaise et le portier français avant de remettre les deux équipes sur un pied d'égalité (1-1, 57e). Les Buffalos sentent que c'est le moment de faire la différence et multiplient les opportunités. Gift Orban tente de près comme de loin, ce n'est pas cadré (60e et 62e).

David Moyes passe aux choses sérieuses et fait monter l'artillerie lourde : Antonio, Benrahma et Paqueta foulent la Ghelamco Arena, ce qui n'empêche pas Castro-Montes de se créer une nouvelle grosse opportunité (68e). Gift Orban manque de manquer le but de la compétition à dix minutes du terme, mais sa reprise de volée acrobatique échoue sur la barre transversale d'Alphonse Areola (81e).

Gand

Un manque d'efficacité dans les deux rectangles coûte la victoire à Gand

Les occasions gantoises se succèdent, le score n'évolue pas. Si La Gantoise a grandement manqué d'efficacité dans son propre rectangle en première période, les joueurs de Vanhaezebrouck ne sont pas plus cliniques dans les seize mètres anglais. Sur une reconversion offensive, Sven Kums lance parfaite Tissoudali, qui part en face à face. Le Marocain est rattrapé par la défense, combine avec Samoise avant d'hériter à nouveau du ballon et de tenter sa chance... cela devient du gâchis.

Dans le temps additionnel, Piatkowski annule une ultime contre-attaque anglaise et tacle Paqueta. L'arbitre exclut le défenseur polonais avant de consulter la VAR, de constater que c'est bien le ballon qui a été touché par le défenseur gantois et de revenir sur sa décision. Pour la deuxième fois de la soirée, La Gantoise est sauvée par la vidéo.

La Gantoise était probablement plus forte que West-Ham aujourd'hui mais s'est montrée bien trop naïve dans les derniers gestes. Les Buffalos partagent contre les Hammers malgré un nombre bien supérieur d'occasions franches et devront faire la différence au stade Olympique de Londres, jeudi prochain.