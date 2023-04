Fautif sur l'ouverture du score puis passeur décisif, Alessio Castro-Montes analyse sa soirée contrastée

Les Buffalos ont dominé la rencontre mais ont concédé l'ouverture du score sur une grosse erreur de déconcentration. En seconde période, le latéral droit Castro-Montes a réparé son erreur en permettant l'égalisation gantoise.

Rencontre bizarre vécue par Alessio Castro-Montes, ce jeudi soir. En fin de première période, le latéral droit de La Gantoise sert la main de Piatkowski après un bon dégagement et ignore totalement la remise en jeu de West-Ham. La suite est limpide, digne d'une équipe de Premier League. Les Hammers ouvrent la marque via Danny Ings.

"C'est un moment de déconcentration et West-Ham est une équipe qui peut punir à chaque moment, ce qu'ils ont fait. Piatkowski et moi discutions d'une autre phase qui s'était déroulée quelques secondes avant. Je lui ai donné quelques directives et nous nous sommes serrés la main. Malheureusement, ils ont profité de ce moment pour ouvrir le score" a analysé le joueur de 25 ans en zone mixte.

En seconde période, Alessio Castro-Montes a réparé son erreur en permettant l'égalisation d'Hugo Cuypers. "C'était un soulagement, peut-être encore plus après ce 0-1. Nous avons même eu des opportunités de gagner en fin de match. Nous savions que quelque chose était possible contre cet adversaire et ça l'est toujours après ce résultat. La priorité est d'abord concentrée sur Malines et ensuite, nous réfléchirons à cette manche retour" a conclu Castro-Montes.