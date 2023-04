Hein Vanhaezebrouck : "Les joueurs doivent prendre conscience que c'est possible"

Ce partage a conforté Hein Vanhaezebrouck, qui croit plus que jamais en une qualification à Londres. La Gantoise devra se montrer plus efficace, mais a prouvé ce jeudi qu'elle pouvait mettre les Hammers en grand péril.

La Gantoise a dominé, La Gantoise a encaissé sur une grosse erreur d'inattention et La Gantoise se rendra à Londres avec un partage dans son escarcelle. Si le scénario de la partie laissait présager une victoires des Buffalos, Hein Vanhaezebrouck se satisfait déjà de ce point.

"J'étais déjà persuadé que quelque chose était possible contre cette équipe. J'en suis encore plus sûr et j'espère que mes joueurs l'ont également compris. Nous sommes parvenus à tenir tête à cette équipe de West-Ham et nous avons eu les occasions nécessaires pour gagner le match. Nous les avons mis en difficulté dans plusieurs compartiments du jeu mais nous avons manqué d'efficacité, ce qui se paye contre une équipe de Premier League."

L'entraîneur gantois voit juste. Ses joueurs ont tant manqué d'efficacité en phase offensive que défensive. "Nous ne pouvons pas encaisser un but pareil, c'est certain. C'est un grand moment de déconcentration, mais je pense qu'ils ont compris la leçon et que cela n'arrivera plus. Offensivement, nous avons peut-être tiré à 20 reprises mais nous avons cadré cinq frappes, en comptant la reprise magnifique de Gift Orban sur la latte. Ce n'est pas assez, nous devons convertir davantage d'occasions."

Ce dimanche, les Hammers reçoivent Arsenal au stade olympique de Londres et seraient bien inspirés de prendre un point dans leur course au maintien. "Ils ont perdu leur dernier match à domicile 1-5 et le leader vient maintenant leur rendre visite. En cas de nouvelle défaite, leur public pourrait commencer à sérieusement grogner. Cela peut se retourner contre nous mais cela doit aussi motiver mes joueurs " a conclu Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.