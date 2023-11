Le monstre Lukaku ne fait qu'une bouchée de l'Azerbaïdjan, excellente nouvelle pour la Belgique en vue de l'Euro 2024

Avec un quadruplé en 37 minutes, Romelu Lukaku n'a fait qu'une bouchée de l'Azerbaïdjan. La Belgique remporte son dernier match de qualification et sera dans le pot 1 à l'Euro 2024.

La mission était claire pour la Belgique ce dimanche. S'imposer dans cette dernière rencontre de qualification pour s'assurer une place dans le pot 1 à l'Euro 2024. Domenico Tedesco surprend légèrement dans sa composition et aligne Aster Vranckx aux côtés d'Orel Managala. Devant, Bakayoko, Trossard et Doku gravitent autour de Romelu Lukaku.

Largement dominateurs dans le premier quart d'heure, les Diables vont convertir quelques instants plus tard. Magnifique centre de Doku depuis le côté gauche, Lukaku reprend de la tête et ouvre la marque (1-0, 17e).

Averti après avoir arrêté fautivement Doku (21e), Eddy remet le couvert sur Vranckx trois minutes plus tard (24e). L'Azerbaïdjan est en infériorité numérique et va souffrir. D'autant que deux minutes plus tard, une remise magnifique de Leandro Trossard sur un long ballon permet déjà à Lukaku de faire le break. Premièrement annulé pour hors-jeu, ce but est validé par le VAR (2-0, 26e).

En dix minutes, l'adversaire de la Belgique coule complètement. Cette fois, c'est Faes qui alerte Lukaku d'un joli centre. L'attaquant de l'AS Rome inscrit son troisième but en moins d'un quart d'heure (3-0, 30e). Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection s'offrira même un quadruplé. Mangala récupère, se projette et lance Big Rom', qui fusille une nouvelle fois les buts (4-0, 37e).

La Belgique aurait même pu s'offrir un cinquième but, mais la reprise victorieuse de Castagne est annulée pour hors-jeu (45+2e). Remplacé à la pause, Lukaku est devenu le meilleur buteur de ces éliminatoires, avec 14 réalisations. L'ancien d'Anderlecht a inscrit ses 80, 81, 82 et 83es buts avec les Diables, le plaçant à la septième place des meilleurs buteurs de l'histoire en sélection, juste derrière le Hongrois Ferenc Puskas.

Comme attendu, la seconde période est plus calme que la première. Lukaku a pratiquement marqué sur chaque occasion franche, la Belgique se contente de gérer et de se faire plaisir. Doku, Bakayoko et Trossard font danser la défense, mais ne parviennent pas à trouver le cadre.

Monté au jeu, Lois Openda ne montre, une nouvelle fois, pas son meilleur visage en sélection. Magnifiquement lancé par Tielemans, l'attaquant de Leipzig se déporte sur son pied gauche et tente sa chance, le gardien est à la bonne place (65e).

Pas de Lukaku, pas de but ?

C'est peut-être le constat le plus alarmant de cette deuxième mi-temps. En supériorité numérique contre une équipe d'Azerbaïdjan qui n'attendait que la fin du match, la Belgique n'a plus réussi à alimenter le marquoir. Openda, Trossard, Doku, Carrasco et Bakayoko ont essayé, Tielemans et Castagne aussi. Mais sans Lukaku, les Diables trouvent visiblement bien plus difficilement le chemin des filets.

Ce cinquième but, la Belgique l'inscrira finalement à l'aube du temps additionnel. Magnifique travail de Doku sur le côté droit qui déborde, passe son défenseur et remise en retrait. Leandro Trossard est au point de penalty et fait trembler une dernière fois les filets (5-0, 89e).

Avec six victoires et deux partages, la Belgique remporte son groupe, devant l'Autriche. Grâce au partage de la Hongrie en Bulgarie, les Diables sont assurés de figurer dans le pot 1 à l'Euro 2024. Nos compatriotes vont donc éviter des adversaires tels que l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Angleterre et l'Espagne en poules. Les Belges pourraient cependant encore affronter le Danemark, l'Italie ou les Pays-Bas.