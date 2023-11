Stratosphérique : Romelu Lukaku a écrit l'Histoire après son quadruplé express

4 buts en 37 minutes. Certes, face à un Azerbaidjan qui fut réduit à 10. Mais ne boudons pas notre plaisir : Romelu Lukaku a réalisé une prestation XXL ce dimanche.

Une prestation historique, aussi. Lukaku est en effet, comme le révèle Opta, il est le premier joueur de l'Histoire des Diables Rouges à marquer un quadruplé en une mi-temps.

Il entre également dans l'Histoire des qualifications pour l'Euro, marquant le quadruplé le plus rapide depuis la création de la compétition. Avec 14 buts, il atteint le plus haut total jamais réalisé dans des éliminatoires pour l'Euro. Stratosphérique.

4 - Romelu Lukaku is the first player to ever score four goals within a single half for the @BelRedDevils. Poker. pic.twitter.com/KUHgalsEm2