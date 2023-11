Pourtant critiqué, un Diable Rouge aurait "convaincu" Domenico Tedesco

La Belgique affronte l'Azerbaïdjan ce dimanche dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. Domenico Tedesco en a surpris plus d'un quant à la composition d'équipe choisie.

En effet, alors que certains s'attendaient à ce que Tedesco aligne Youri Tielemans ce dimanche, c'est finalement Aster Vranckx qui a été aligné au milieu de terrain.

Un choix surprenant pour Timmy Simons, ancien capitaine des Diables Rouges et désormais analyste pour VTM. Selon lui, Tedesco veut voir Vranckx à l'oeuvre et semble convaincu des qualités de Tielemans, pourtant peu à son avantage dernièrement en club et en sélection.

"Vranckx est une surprise. Je pense que Tedesco est convaincu de Tielemans et veut voir d'autres gars au travail. Il a déjà assez vu Vermeeren, je pense. De manière positive."

Une analyse que partage Olivier Deschacht (ex-Anderlecht et Diables Rouges) : "Je pense également que (le choix de Vranckx) était remarquable." En outre, Domenico Tedesco a expliqué juste avant le match que c'était une situation "49%-51%" entre Tielemans et Vranckx pour ce match.