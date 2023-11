Romelu Lukaku talonne désormais l'une des plus grandes légendes du football

Ce dimanche, nous avons eu droit au show Romelu Lukaku. L'attaquant des Diables Rouges s'est totalement déchaîné, marquant 4 buts en une mi-temps face à l'Azerbaïdjan.

Il est peu de dire que Lukaku a une nouvelle affolé les compteurs avec sa prestation de ce dimanche soir. Le Diable Rouge a battu plusieurs records, tant en équipe nationale que dans les éliminatoires de l'Euro.

Mais aussi, avec 83 buts marqués, le meilleur buteur de l'Histoire des Diables Rouges continue de grimper dans le classement des plus grands marqueurs en sélection.

Il devance désormais Neymar (79 buts), Chitalu (79) et Lewandowski (81), pour arriver à la 7e place du classment. Il n'est plus qu'un à un petit but du mythique buteur hongrois Ferenc Puskas. D'ailleurs, Lukaku est le troisième meilleur buteur européen de ce classement.