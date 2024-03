Un match nul de bout en bout, Matz Sels seul Diable à marquer des points face à l'Irlande

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu (0-0) en Irlande. Un match poussif et tout sauf rassurant avant de défier l'Angleterre mardi.

La Saint-Patrick, c'était le weekend dernier en Irlande. Pourtant, dès le début de la rencontre, il est apparu que ce sont bien les Diables Rouges qui étaient encore en gueule de bois. La première occasion irlandaise après quatre minutes donnait le ton d'une rencontre très pauvre de la part des troupes de Domenico Tedesco.

Parti dans le dos de la défense, Ogbene oubliait de servir Szmodics dans le rectangle et cannonait au-dessus. Alternant les phases de pressing haut et de repli en 5-3-2, la rigueur défensive a fait déjouer les Diables.

La Belgique sans idée

Si bien qu'aucun des tests opérés par Tedesco n'a pu s'illustrer. Koni De Winter pas toujours très sûr derrière, Olivier Deman sans solution, Aster Vranckx et Arthur Vermeeren insignifiants au milieu de terrain, Loïs Openda sevré de ballon et pas à son affaire en pointe : personne n'a réussi à tirer l'équipe vers le haut.

Le seul qui a réussi à marquer des points se nomme...Matz Sels. En détournant un penalty mal botté par la star locale Evan Ferguson suite à une faute de main d'Arthur Vermeeren, le gardien de Nottingham s'est signalé à Domenico Tedesco dans son duel avec Koen Casteels et a permis à l'équipe de ne pas être menée.

© photonews

Les Diables regagnent les vestiaires avec en tout et pour tout deux maigres frappes (aucune de cadrée) et pas un seul mouvement digne de ce nom à signaler.

Domenico Tedesco réagissait dès le repos en en remplaçant Leandro Trossard, Youri Tielemans et Timothy Castagne par Jérémy Doku, Michy Batshuayi et Thomas Meunier. Cela se traduisait dès le premières secondes...par une reprise très dangereuse d'Evan Ferguson juste au-dessus du but.

La Belgique réagissait avec sa première frappe cadrée de la rencontre, résultant du nouveau duo Batshuayi - Openda : ce dernier reprenait de volée un ballon mal dégagé pour mettre une première fois Kelleher à contribution (50e).

Nouvelle vague de changements à l'heure de jeu avec les montées d'Amadou Onana et Dodi Lukebakio en lieu et place de Koni De Winter et Johan Bakayoko. De quoi passer à une défense à trois ? Que nenni, Amadou Onana a surpris en prenant la place de Koni De Winter poste pour poste, Zeno Debast restant sur le banc.

De nouveaux tests qui ont fait perdre à l'équipe le peu d'automatismes qui étaient apparus jusque-là, faisant descendre encore un peu plus le rythme de la rencontre.

C'est une percée de Lukebakio qui a sorti le match de sa léthargie à un quart d'heure en partant en profondeur sur la droite avant de servir Thomas Meunier en retrait dans le rectangle pour forcer Kelleher à sortir une vraie parade.

Domenico Tedesco a été très loin dans les combinaisons testées en condition réelle, quitte à faire monter Thomas Kaminski en fin de match. C'est aussi cela l'esprit des matchs amicaux. Mais espérons tout de même que contre l'Angleterre, il soit aussi question de jouer.

No goals at the Aviva Stadium. #IRLBEL #WirSchaffenDas pic.twitter.com/axcQdVPuFV

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 23, 2024