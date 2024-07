Un penalty a tout changé : la France élimine le Portugal aux tirs au but et se qualifie pour les demi-finales de l'Euro !

Après 120 minutes, le Portugal et la France se sont quittés dos à dos. C'est le raté de Joao Félix qui a fait la différence lors de la séance de tirs au but. La France s'est imposée et file en demi-finale !