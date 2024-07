Roberto Martinez n'a pas osé prendre "la" décision, et tout le Portugal en a souffert

Ce vendredi, le Portugal et la France se sont traînés jusqu'aux tirs au but pendant 120 minutes d'un football franchement pénible. De chaque côté, une star qui n'a pas répondu présent : Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé.

C'était presque prévisible. La rencontre entre le Portugal et la France a été tout sauf une publicité pour le football, avec 120 minutes sans but et une qualification des Bleus aux tirs au but. La Seleçao a notamment donné l'impression de jouer à 10, tant la performance de Cristiano Ronaldo s'est avérée catastrophique.

Pourtant, jamais Roberto Martinez n'a osé sortir le quintuple Ballon d'Or. À 39 ans et alors qu'il n'amenait strictement rien, ralentissait le jeu, réclamait tous les ballons et gâchait toutes les phases arrêtées, Ronaldo a disputé deux fois 120 minutes en 8e et en quart de finale.

© photonews

Fernando Santos, lors du Mondial 2022, avait osé mettre la légende sur le banc. Après une phase de poules déjà indigne de son niveau, Ronaldo avait été laissé de côté en 8e contre la Suisse, pour une victoire 6-1. Même chose en quarts contre le Maroc.

Martinez, renouant avec les habitudes qu'on lui connaissait en Belgique, n'a jamais eu ce courage. Cristiano Ronaldo aura été le poids mort de la Seleçao, et on se demande s'il n'en sera pas de même jusqu'en 2026, si CR7 ne prend pas sa retraite internationale.

Une autre star a déçu, côté français cette fois : Kylian Mbappé. Visiblement pas à l'aise en raison de son masque, mais aussi en-deçà physiquement, le néo-madrilène était à la peine. Résultat : à la mi-temps des prolongations, il a été remplacé.

Rien à voir avec une décision forte de Didier Deschamps, cependant : le joueur lui-même a réclamé son changement, conscient qu'il n'était pas à niveau physiquement, qu'il était épuisé. Alors qu'il reste une valeur sûre dans l'exercice des tirs au but, Mbappé a pris la décision qui s'imposait. Ronaldo lui-même semble incapable de le faire...