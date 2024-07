Pourquoi Mbappé est-il sorti avant la séance de tirs au but face au Portugal ? "On en avait discuté avec le coach"

À bout physiquement, Kylian Mbappé a cédé sa place avant la séance de tirs au but, alors qu'il est normalement un spécialiste de l'exercice.

La rencontre ne restera pas dans les annales, comme on pouvait s'en douter avant un duel entre Roberto Martinez et Didier Deschamps. La France s'est finalement imposée contre le Portugal, aux tirs au but, et s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024.

Après 120 minutes lors desquelles les occasions de s'emballer furent rares, les Bleus n'ont pas manqué le moindre tir au but, alors que Joao Félix a envoyé le sien sur le poteau.

Pourtant, un changement de Deschamps a surpris. Pour les quinze dernières minutes de la rencontre, Kylian Mbappé, qui n'était, certes, pas dans une rencontre incroyable, a laissé sa place à Bradley Barcola.

Mbappé avait discuté de sa sortie avec Didier Deschamps

Interrogé à ce sujet en zone mixte, le nouveau joueur du Real Madrid a répondu. Il était cramé. "On avait déjà discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire. On a dit qu’on allait essayer et à la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j’étais trop fatigué. Il m’a dit ok."

Kylian Mbappé était donc épuisé, à tel point qu'il ne savait pas s'il aurait la lucidité nécessaire pour marquer son tir au but. Barcola l'a fait avec brio, sans trembler.