42 ans plus tard, l'Eintracht Francfort retrouve le toit de l'Europe

Une finale qui s'est jouée aux tirs au but.

On le sait, une finale c'est toujours particulier. Pour qu'elle soit réussie, il faut deux équipes voulant aller de l'avant, une bonne ambiance dans les tribunes, un arbitre qui n'influe pas sur la rencontre et évidemment... des buts. Dans ce duel entre Francfort et les Rangers, il y a pratiquement tous les ingrédients. En première période, les deux équipe prônent un jeu vers l'avant avec beaucoup d'occasions pour les Allemands via Kamada ou Knauf mais McGregor veille au grain.

Dans l'autre sens, les Ecossais sont plus timides mais progressivement, Tavernier joue de plus en plus haut et une superbe frappe de Aribo frôle le poteau de Trapp. L'arbitre, de son côté, laisse un peu jouer mais laisse surtout ses cartons dans sa poche, même sur un pied très haut d'un joueur écossais ouvrant le crâne de Rode. Il n'y a pas de but, mais on ne s'ennuie pas.

Après la pause, Francfort a directement une énorme occasion sur une frappe de Lindstrom, dévié mais qui passe de peu à côté. Le premier tournant du match arrive à la 52ème minute quand l'arbitre du match ne siffle pas un penalty pour une faute sur Borré. Le Var en bronche pas, et quelques minutes plus tard, une grosse erreur défensive allemande permet à Aribo de filer seul au but pour tromper Trapp (57', 0-1). L'ambiance est indescriptible.

Francfort doit maintenant revenir et on sent que ce but aura été un gros coup sur la tête du tombeur du Barça. Mais en une action, Francfort va revenir et aller chercher la prolongation. Kostic, bien seul, centre au sol, Goldson n'intervient pas, Bassey et dépassé et c'est Borré qui égalise (69', 1-1). Malgré quelques possibilités, comme on vient de le préciser, plus rien ne sera marqué dans les 90 minutes.

Comme souvent, les prolongations ne donnent pas grand chose, tant les joueurs sont sur les genoux, surtout avec la chaleur étouffante de Séville. Les Rangers ont une énorme occasions via Roofe qui sert Kent mais Trapp sort l'arrêt de cette finale. Du coup, nous allons aux tirs au but. A ce petit jeu, le Gallois Ramsey manque son tir au but, lui qui est monté dans les dernières minutes du match. Borré a la victoire au bout du pied, il ne se loupe pas: l'Eintracht Francfort remporte l'Europa League 42 ans après la dernière victoire européenne du club. Et comme cerise sur le gâteau, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.