Van Bronckhorst et les Rangers sont abattus : "Nous étions si proches"

La déception du coach néerlandais est grande, après la défaite aux tirs au but en finale de l'Europa League face à l'Eintracht Francfort (1-1, 5-4 tab).

Les Glasgow Rangers y ont cru, jusqu'au bout. Les Ecossais étaient proches de remporter leur deuxième trophée européen après celui de 1972 en Coupe des vainqueurs de coupe mais Aaron Ramsey a vu son penalty être détourné par Kevin Trapp. Un crève-coeur pour le coach Giovanni Van Bronckhorst, qui a volé au secours du malheureux Gallois.

"Il est très déprimé. Ce n'est jamais amusant de perdre. Tout le monde est dévasté et déçu. Aaron aussi", a réagi le Néerlandais dans des propos relayés par Voetbal International. "Mais c'est lui qui a pris la responsabilité. Vous pouvez le faire ou le manquer. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais vous voulez des joueurs qui se sentent à l'aise pour prendre un penalty."

La donne aurait pu être différente, si le même Trapp n'avait pas sorti un arrêt miraculeux dans la seconde période de prolongations devant Ryan Kent. "Bien sûr, c'était une grande opportunité. C'était un arrêt fantastique. C'était décisif."

"Bien sûr, c'est une grosse déception. Quand tu joues une finale, tu veux la gagner. Vous faites tout pour gagner. Avec une telle série de penaltys, cela devient une loterie."

"Nous n'étions pas vraiment en forme, mais je ne peux pas me plaindre de mes joueurs qui ont tout donné. Nous étions si proches", a déclaré Van Bronckhorst, qui a également évoqué sa défaite en finale de Coupe du monde 2010 face à l'Espagne dans les dernières minutes des prolongations. "Si tu joues beaucoup de gros matches et de finales, tu gardes des souvenirs. J'ai perdu une finale de Coupe du monde."

Il restera encore une finale à disputer pour les Rangers : celle de Coupe d'Ecosse, face à Heart of Midlothian. "Il ne sera pas facile de les (ses joueurs) remettre sur les rails (...) Nous rentrons jeudi et avons une journée pour nous préparer. Mais nous allons le faire. Nous serons prêts samedi et essaierons de terminer la saison avec un prix", a assuré le coach.