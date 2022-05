Tuta et Daichi Kamada, ces deux anciens Belgicains entrés dans l'Histoire de Francfort

Deux anciens joueurs de notre championnat ont remporté l'Europa League hier soir avec Francfort.

Quarante-deux ans. Hier soir, l'Eintracht Francfort a remporté la finale de l'Europa League face aux Glasgow Rangers, 42 ans après leur unique titre européen acquis en 1980. Une véritable page historique du club s'est donc écrite dans le Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, dans laquelle figurent deux anciens joueurs de notre championnat.

Arrivé à Francfort en provenance de São Paulo le 31 janvier 2019 contre la somme de 1.8M€, Tuta a été prêté par le club allemand durant l'exercice 2019-2020 au KV Kortrijk. Le défenseur brésilien, alors tout juste âgé de 20 ans, dispute 14 rencontres de championnat ainsi que quatre matches de Coupe de Belgique. Même si ses prestations ne resteront globalement pas dans les annales, Tuta retourne à Francfort où il reçoit également du temps de jeu. Il dispute vingt rencontres lors de l'exercice 2020-2021, devenant titulaire indiscutable à la fin du mois de janvier. Cette saison, le défenseur central brésilien a disputé ce mercredi sa 38e rencontre toutes compétitions confondues. Il a inscrit quatre buts en Bundesliga, dont un il y a cinq jours face à Mainz. Monté à la 58e minute de jeu hier soir, Tuta a remporté le premier trophée collectif de sa carrière.

Un autre ancien joueur de notre championnat était sur la pelouse hier soir en la personne de Daichi Kamada. Acheté par Francfort le 1er juillet 2017 au Sagan Tosu contre la somme de 1.6M€, l'international japonais (16 sélections) a évolué en prêt dans notre championnat durant la saison 2018-2019, à Saint-Trond. À l'inverse de Tuta, Daichi Kamada se met très rapidement en valeur dans notre pays. Il inscrit seize buts et délivre neuf passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues avec les Canaris et retourne à Francfort avec un statut de titulaire qu'il confirmera lors des saisons prochaines. Depuis son arrivée en Allemagne, le Japonais a porté les couleurs de Francfort à 132 reprises (24 buts, 27 passes décisives). Titulaire hier soir, Daichi Kamada a inscrit le troisième penalty des siens, juste avant le raté d'Aaron Ramsey, et a donc fortement contribué à ce titre européen, le deuxième sacre collectif de la carrière du joueur après la Coupe d'Allemagne remportée lors de la saison 2017-2018.