L'Antwerp ne méritait pas mieux

L'Antwerp a tout perdu dans les dernières minutes de la rencontre. On le sait, en Europa League, les erreurs se paient cash.

Après sa défaite à Athènes, l'Antwerp voulait prendre son envol devant ses supporters dans un Bosuil où les 14.000 tickets avaient trouvé preneur. Brian Priske avait décidé, pour ce duel contre Francfort, de se passer de Frey et de Gerkens. Samatta et Eggelstein devaient alimenter le marquoir, alors que Benson retrouvait aussi une place dans le onze de base.

En face, Francfort est le roi du match nul en Bundesliga mais les allemands tentent tout de même de mettre la pression sur la défense et sur Jean Butez. Cependant, s'il est à créditer d'une bonne rencontre, le gardien français n'est obligé de signer des arrêts, si ce n'ets sur l'un ou l'autre tir de loin.

Pour l'Antwerp, le problème, c'est l'individualisme du quatuor offensif. En face, Trapp n'est pas non plus mis en difficultés, même après l'entrée de Frey à la mi-temps. D'ailleurs, il y a beaucoup d'erreurs techniques des deux côtés, ce qui n'enlève pas l'engagement des deux équipes et les duels qui se succèdent. Il y a du rythme, mais le chrono avance pendant que le marquoir reste immobile.

Arrive alors la dernière minute de jeu, fatidique pour les Anversois. Almeida, certainement le meilleur joueur anversois sur la pelouse, manque une intervention, et sur l'action qui suit il commet une faute dans le rectangle: penalty. Paciencia ne le loupe pas et donne la victoire à son équipe (90', 0-1).

L'Antwerp est donc battu à domicile, et compromet ses chances de qualification. De plus, comme les supporters locaux ont eu la "bonne" idée de lancer un pétard sur Trapp, des sanctions allant jusqu'à un huis clos pourraient tomber. Une très mauvaise soirée pour le Great Old.