Pas de miracle cette fois-ci pour l'Union, qui se retrouve en grand danger en Europa League

Match à oublier au plus tard pour l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois ont été totalement surpassés par le LASK Linz ce jeudi soir (3-0).

Vainqueur de Bruges dimanche dernier, l'Union se déplaçait en Autriche en confiance ; avec la volonté de prendre une belle option sur la qualification au second tour en Europa League, et avec l'assurance de se qualifier pour les barrages de la Conference League en cas de victoire.

Une tâche qui promet de ne pas être simple : à l'aller, il y a deux semaines, le LASK avait poussé l'Union dans ses derniers retranchements, avant de céder complètement en fin de match.

La rencontre débute sur une grosse frayeur pour l'Union. Blessé lors de son match XXL face à Bruges, Amoura tombe et se refait mal à l'épaule. Blessin, qui a décidé de le titulariser, grimace. Heureusement, l'Algérien peut poursuivre.

Une Union totalement apathique

L'Union rentre mal dans la rencontre, ne se montre pas du tout affutée dans les phases offensives, et concède trop facilement des occasions. Ljubic tente de loin, au-dessus du but de Moris (22e). Dans la foulée, Burgess dévie du bras une frappe d'Usor. Penalty, converti par Horvath (1-0, 25e).

Le sursis pour Burgess, puis la seconde peine

Les Unionistes réagissent. Castro-Montes remet un centre sur Lazare. L'Ivoirien tente une belle volée, qui passe à côté (30e). La fin de première mi-temps devient catastrophique pour l'Union. D'abord, Burgess loupe son contrôle et lance Usor ; Moris s'interpose ; Zulj suit et force Moris à une deuxième parade ; Usor récupère et conclut enfin, mais en position d'hors jeu (38e).

Un sursis, dont l'Union ne profite finalement pas. Moris réalise d'abord un bel arrêt devant Bello. Sur le corner, Talovierov gagne son duel de la tête avec Eckert. C'est 2-0 ! (45e+5)

Une réaction ? Absolument pas !

On le sait : l'un des gros problèmes de l'Union cette saison en Europe, c'est leur manque de constance dans les rencontres. Est-ce qu'ils sont parvenus, à nouveau, à renverser la vapeur ? Non.

Pas de révolte, pas d'amélioration réelle dans le jeu, pas d'occasions, même. Blessin fera ce qu'il peut. Il remplace d'abord Eckert par Rodriguez, avant de faire monter Rasmussen, Sadiki et Terho.

Le LASK enfonce l'Union ; Toulouse fait la grande opération face à Liverpool

Rien n'y fait. Le LASK, face à une si faible résistance, n'en demande pas tant. Sur un coup franc repris de la tête par Ziereis, le ballon rebondit sur la barre et atterrit dans les pieds de Zulj, qui ne se fait pas prier (3-0, 77e). Quelques minutes plus tard, Flecker est dans une bonne position pour faire 4-0 mais loupe sa reprise (85e).

Une défaite 3-0 qui ne souffre d'aucune contestation, et qui met l'Union dans l'embarras en Europa League. Toulouse a en effet battu Liverpool ce jeudi soir (3-2) et passe devant l'Union au classement du groupe. Les Bruxellois seront obligés de gagner face à Toulouse dans trois semaines, sous peine de sans doute se contenter des barrages de la Conference League - voire, de rien.