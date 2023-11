Et si c'était une erreur d'arbitrage qui éliminait l'Union de l'Europa League ?

L'Union Saint-Gilloise a sans doute livré l'un des pires matchs de sa saison. Sur le terrain du LASK Linz, les Bruxellois se sont largement inclinés sur le score de 3-0.

Une défaite qui met l'Union dans l'embarras. Les hommes d'Alexander Blessin sont 3e de leur groupe d'Europa League après cette contre-performance.

Un résultat défavorable, couplé à la victioire surprise de Toulouse à domicile face au grand favori du groupe, Liverpool. Si l'exploit toulousain est très beau, il est aussi accompagné d'une décision polémique.

Alors que Liverpool pensait avoir égalisé à 3-3 dans les arrêts de jeu, l'arbitre a annulé le but après appel du VAR sur une faute de main de McAllister, intervenue plusieurs actions plus tôt.

"Je n'ai revu la vidéo que maintenant et pour moi, il n’y a pas main, mais comment puis-je en décider? Le ballon va vers la poitrine et je ne vois pas de contact avec le bras, pour être honnête", a déclarré Jurgen Klopp en après-match. "Peut-être qu'ils avaient une image différente de la mienne. C'était longtemps avant que nous marquions le but et je me suis demandé: 'où est le coup franc?' Je ne l'ai pas bien vu mais j'ai entendu dire qu'il aurait pu y avoir un penalty pour nous dans une autre situation, je ne sais pas."

Désormais, l'Union est obligée de gagner le 30 novembre prochain sur le terrain de Toulouse pour espérer rester en vie en Europa League cet hiver.