Les mots lourds d'Anthony Moris, amer après la défaite de l'Union

L'Union Saint-Gilloise est tombée de haut ce jeudi. Face au LASK Linz, les Bruxellois se sont lourdement et logiquement inclinés (3-0).

Anthony Moris ne se cachait pas en après-match. Cette défaite, l'Union a totalement mérité de la concéder. Tout aura au final manqué face au LASK.

"Je n’ai pas les explications à chaud. Et s’il y en a une, c’est qu’on a été battu dans les standards du football, qui sont l’intensité, l’agressivité et l’esprit d’équipe. On a vu une équipe de LASK qui avait plus faim que nous, qui nous a mangés dans les duels. À partir de ce moment-là, cela devient compliqué de gagner un match."

Le gardien et capitaine unioniste croit encore pleinement en les chances de son équipe pour la suite de l'aventure européenne. "On doit encore aller à Toulouse. Et cela promet un gros match. Ce sera à nous de répondre présents face à une bonne équipe."

"Et derrière, il y aura encore la réception de Liverpool...", a continué Moris. "Si Toulouse a su le faire, pourquoi pas nous ? C’est en tout cas un groupe qui va être ouvert jusqu’au bout pour la 2e et le 3e place. C’est bien pour le suspense. Mais avant cela, il faut réagir en championnat dimanche contre Courtrai."