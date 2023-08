Sans problèmes, l'Union bat Lugano et s'offre une place en Europa League

L'Union a assuré ce jeudi soir une place en phase de poules de l'Europa League en s'imposant face à Lugano lors du match retour des barrages (0-1).

Après sa victoire 2-0 au match aller au Lotto Park, l'Union se déplaçait avec confiance face à Lugano, à Genêve. Sur le terrain du Servette FC, bourreau de Genk en éliminatoires de la Ligue des Champions.

Blessin reconduisait le même 11 victorieux que jeudi dernier, avec comme seul changement la titularisation de Noah Sadiki. Amoura, recruté en provenance de Lugano, n'est toujours pas éligible.

L'Union prend presque d'emblée l'ascendant sur le match. Les Bruxellois marquent sur leur première occasion. Lancé en profondeur par Puertas, Eckert fait 0-1 et envoie déjà quasiment l'Union en Europa League (7e). L'Allemand confirme son excellent début de saison.

Pas rassasiés, les Unionistes multiplient les offensives devant les cages de Deana. Eckert (14e) et Puertas (16e) mettent Deana à solide contribution.

Eckert, encore lui, est sur le point de faire 0-2 mais son enroulé heurte le poteau (19e). Il n'y en a que pour l'Union. Après une réaction timide de Lugano via Arigoni, l'Union continue à dominer et pousser devant les cages suisses.

Décalé idéalement par Lazare, Terho ne place pas assez et bute sur Deana (29e). Le gardien de Lugano a une nouvelle intrevention à réaliser devant Puertas, servi par Lapoussin (34e). Sabbatini, qui s'était montré le plus dangereux de Lugano à l'aller, créait la première alerte en frappant juste à côté du poteau de Moris (45e+2).

Logiquement un peu plus attentistes en seconde période, les Unionistes font moins le jeu. Le match devient alors moins emballant. Moris, peu inquiété d'ici là, doit sortir le grand jeu sur une reprise de la tête de Sabbatini (60e).

Blessin, conscient de la qualification et du match important de dimanche - face à l'Antwerp -, fait tourner son effectif en faisant monter Rasmussen à la place de Puertas et Nilsson pour Eckert.

L'Union se permet de s'économiser. Sur une combinaison entre Lazare et Rasmussen, Nilsson se trouve en position de frappe mais dévisse son essai (73e).

Huygevelde et Teklab faisaient ensuite leur montée au jeu (78e). Plus grand-chose à se mettre sous la dent, donc. Dans les arrêts de jeu, Terho reprend un bon centre en retrait de Teklab mais voit son envoi contré. Hajdari fait faute en tant que dernier homme et se fait exclure.

L'Union aura assez bien géré sa rencontre, marquant assez vite et tuant ainsi tout suspens. Les Bruxellois sont en Europa League, pour la deuxième année d'affilée. Lugano est reversé en Conference League.