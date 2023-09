Quel tirage pour l'Union en Europa League ? "Tout joueur en rêve !"

Ce jeudi soir, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-1 face à Lugano, confirmant ainsi sa qualification pour les phases de poules de l'Europa League.

"Nous avons été solidaires sur le terrain", déclarait Cameron Puertas après la rencontre au micro de la Dernière Heure. "Marquer tôt a rendu la tâche plus compliquée à Lugano car ils devaient encore plus sortir pour marquer trois buts. On se connait avec Ayensa et je savais qu'il allait être à cet endroit donc j'ai mis le ballon sans regarder. Nous savions au fond de nous que la qualification était proche avant le match mais il fallait rester lucide et nous l'avons bien fait."

Auteur de l'assist pour Eckert, Puertas regrette un peu le fait que l'Union n'ait marqué qu'un but. "Nous aurions pu marquer plus mais il y avait un bon gardien en face, avance Puertas. Il faut regarder le positif : nous arrivons à toujours nous créer autant d'occasions."

Les Unionistes connaîtront leurs adversaires en poules ce vendredi, à 13h. Puertas a sa petite idée quant à l'adversaire qu'il rêve de tirer. "Personnellement, je veux tirer l'Olympique de Marseille. Tout joueur rêve de jouer dans une ambiance comme il y a au Vélodrome. Liverpool serait pas mal aussi mais je voudrais surtout tirer Marseille."