Que c'est cruel ! L'Union passe à côté de la remontada malgré une heure et demi en supériorité numérique

L'Union l'a emporté 1-2 à l'Ajax. Mais cela n'a pas suffi, les hommes de Sébastien Pocognoli avaient pourtant tout en main après une demi-heure.

Avec deux buts d'écart à remonter, l'Union Saint-Gilloise partait sacrément dos au mur à Amsterdam. D'autant que l'Ajax a pratiquement ressorti le même onze qu'au match aller, avec notamment un certain Jorthy Mokio dans l'entrejeu. Mika Godts a quant à lui commencé sur le banc.

Un peu plus de changements du côté de Sébastien Pocognoli : Koki Machida a renvoyé Fedde Leysen sur le banc, Matthias Rasmussen a à nouveau supplée Charles Vanhoutte, pas encore totalement remis, et Sofiane Boufal a été préféré à Anouar Ait El Hadj.

Un deuxième quart d'heure de folie

Le début de match est équilibré, seulement marqué par une belle première occasion sur coup franc pour l'Ajax. Parfois exposée aux sorties de balle chorégraphiées des locaux, l'Union a elle aussi décoché sa première flèche sur coup franc...et a directement trouvé la cible grâce à une tête précise de Kevin MacAlister (16e, 0-1). Le début d'un deuxième quart d'heure totalement fou.

Cinq minutes plus tard, les Saint-Gillois étaient déjà à deux doigts du 0-2 : le ballon repoussé par le gardien ajacide dans les pieds de Boufal était poussé au fond par ce dernier, mais le but a rapidement été annulé pour un hors-jeu du joueur marocain. Ce n'était que partie remise.

À la 25e minute, le match basculait pour de bon sur un nouveau courant d'air dans la défense locale. Alors que Sadiki avait ajusté Pasveer au petit rectangle, Davy Klaasen a eu le mauvais réflexe de détourner le ballon de la main sur sa ligne de but. La double peine était d'application : l'arbitre a exclu le capitaine de l'Ajax et accordé un penalty à l'Union. Promise David ne s'est pas fait prier pour inscrire le 0-2.

En moins d'une demi-heure, les Bruxellois avaient refait tout leur retard et abordaient le restant du match en supériorité numérique. Cela s'est rapidement remarqué : l'Ajax n'a quasiment plus dépassé le milieu de terrain en première mi-temps, l'Union a multiplié les situations dangereuses autour du rectangle adverse.

Les trois changements opérés par les Amstellodamois au repos ont fait du bien aux locaux : sans solution en première mi-temps, ils ont convoqué des valeurs moins souvent mises en avant à l'accoutumée, avec une solidarité défensive généralisée et même un peu de vice pour tenter d'énerver les visiteurs et de continuer à dix contre dix. Si bien que la première occasion franche unioniste en deuxième mi-temps ne survient qu'à l'heure de jeu sur une reprise de la tête de David qui passe juste à côté.

Entre la volonté de profiter de sa supériorité numérique et la possibilité de laisser la prolongation faire son oeuvre, l'Union s'est alors souvent précipitée dans le dernier geste et a même vécu quelques frayeurs sur des percées en profondeur de Bertrand Traoré.

À force de tergiverser, les hommes de Sébastien Pocognoli n'ont pas profité de leur heure de jeu à onze contre dix...direction les prolongations. Et sur la première action, Traoré a une nouvelle fois fait parler sa pointe de vitesse pour provoquer une faute de main de Christian Burgess dans le rectangle. Penalty et 1-2 dans la liesse générale, de quoi encore un peu plus frustrer une équipe de l'Union qui avait tout en main.

Le vent avait tourné : l'Ajax a bien géré sa première partie de prolongation. Sébastien Pocognoli a réagi en faisant monter Ross Sykes comme attaquant. Cela a débouché sur une première parade de Pasveer sur une tentative de Kevin Rodriguez. Le gardien vétéran aura encore été sollicité à plusieurs reprises...en vain pour l'Union. L'Ajax a tenu sa qualification jusqu'au bout malgré des dernières situations assez chaudes (dont un potentiel penalty sur Kevin Rodriguez sur lequel l'arbitre n'a même pas été invité à revoir les images), les regrets unionistes seront éternels après ces 90 minutes à onze contre dix.