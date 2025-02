Penalty sur Rodriguez ? Le gardien de l'Ajax donne une version qui ne plaira pas aux Saint-Gillois : "S'il faut jouer salement pour gagner, nous le ferons"

En toute fin de rencontre, Remko Pasveer a cassé le nez de Kevin Rodriguez en manquant totalement sa sortie. Selon le portier de l'Ajax, l'arbitre a bien fait de ne pas donner penalty.

L'Union y a cru, mais s'est retrouvée très frustrée sur la pelouse de l'Ajax. Les Bruxellois pensaient obtenir un penalty en toute fin de match après la sortie complètement ratée de Remko Pasveer cassant le nez de Kevin Rodriguez, mais l'arbitre n'a pas bronché.

"Je ne l'ai que très légèrement touché, je crois. Il a eu le ballon avant moi et je suis sorti, c'était une balle rebondissante, difficile à négocier. Je l'ai bloquée avec mes mains pour me protéger. Je pense que ça aurait été un penalty si j'avais tendu le poing, mais puisque je me suis retenu et que je cherchais le ballon, l'arbitre a bien fait de ne pas le siffler" a déclaré le portier de 41 ans aux micros d'Ajax TV.

Remko Pasveer ne s'estime pas fautif sur Kevin Rodriguez

Des propos avec lesquels les Saint-Gillois ne seront plus que probablement pas d'accord et qui risquent d'amener davantage de frustration, alors que les nombreux subterfuges utilisés par les Ajacides en seconde période ont déjà énervé tout le monde.

"C'est positif d'avoir réussi à se battre à dix, mais on ne pourra pas toujours compter là-dessus. Nous pouvons jouer de très bons matchs, mais s'il faut jouer salement, nous le ferons et nous ferons en sorte de gagner."

Encore assez inexpérimentée à ce niveau d'exigence, l'Union Saint-Gilloise l'a appris à ses dépens, ce jeudi soir.