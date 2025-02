L'Union y croyait à peine, mais se retrouve très frustrée : "S'il y avait penalty ? Regardez le visage de Kevin Rodriguez, il y a du sang partout !"

Alors qu'elle y croyait à peine au début de la rencontre, l'Union ne digère pas l'élimination encourue à l'Ajax. La dernière action, avec la faute apparente sur Kevin Rodriguez dans le rectangle, retient toute l'attention.

L'Union y aura cru jusqu'au bout, et peut même s'en mordre les doigts. En supériorité numérique pendant une heure et demi, les Unionistes n'ont jamais inscrit le troisième but à l'Ajax, ont vu Christian Burgess commettre une faute de main dans la surface, puis l'arbitre ne pas broncher lors de la denrière action et la faute pourtant évidente sur Kevin Rodriguez.

"C'est difficile d'assimiler cette élimination. Mais si vous m'aviez dit avant le match qu"on jouerait de cette manière, dans ce stade, avec ce scénario... On peut être très fiers de nous. C'est dommage de ne pas se qualifier, c'est un sentiment difficile", commentait Kevin MacAllister après la rencontre.

On a manqué d'intelligence et d'efficacité dans leur rectangle, on savait que l'Ajax pouvait concrétiser ses occasions"

"Ils ont changé quelque chose à la pause, mais ça ne changeait rien pour nous parce qu'on avait notre plan. On a voulu calmer le jeu pour la seconde période car ils avaient une rouge et on avait le temps pour mettre le troisième, mais ils ont très bien défendu. On a peut-être manqué d'efficacité et d'intelligence dans le rectangle pour nous qualifier. Une équipe comme ça, on sait qu'elle est capable de convertir ses occasions."

Cette dernière action, le défenseur de l'Union ne la digère pas. Selon lui, le visage ensanglanté de l'attaquant unioniste suiffit clairement à donner un penalty. On jouait alors la toute dernière minute de la partie.

"Je n'avais pas vu l'action, mais quand vous voyez le visage de mon coéquipier, il a du sang partout. Pour moi, c'est un manque de personnalité de l'arbitre. On peut perdre, mais sur une erreur de l'arbitre... Il n'a pas eu la personnalité pour nous donner un autre penalty. On rentre bredouilles, mais lui dormira bien ce soir." Kevin Rodriguez, de son côté, a même quitté Amsterdam avec un nez cassé.