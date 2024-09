Séduisante...puis impuissante, l'Union subit une grosse désillusion face à Fenerbahce

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 ce jeudi soir face à Fenerbahce en Europa League.

Après un début de saison assez compliqué, l'Union Saint-Gilloise faisait ses débuts en Europa League ce jeudi soir.

Direction Istanbul et Fenerbahce. Les Unionistes se retrouvaient face à une solide formation, entraînée par José Mourinho.

L'entame de match est à l'avantage des Bruxellois. Après seulement 2 minutes, Sadiki est lancé dans le rectangle et centre vers Ivanovic. Le ballon est contré à même la ligne.

L'Union pousse et joue devant le rectangle de Fenerbahce. Plusieurs situations dangereuses et des interventions à réaliser par Livakovic, mais pas de réelle occasion. Le gardien croate doit ensuite sauver du pied devant Sadiki (15e).

L'Union domine...mais encaisse

Fenerbahce met le pied sur le ballon et revient progressivement dans le match. Les Turcs se montrent très efficaces et marquent...sur leur première occasion.

Sur un très bon centre, Becao gagne son duel de la tête face à Rodriguez. Soyuncu est à la bonne place et trompe Moris (1-0, 26e).

L'Union vient de se prendre un gros coup sur la tête et subit un peu en fin de première période. Sur un centre dangereux de Kahveci, Moris plonge et détourne en corner (32e). Malgré ses efforts, l'Union ne parvient plus à être dangereuse.

L'Union perd Mac Allister

Fenerbahce démarre la seconde mi-temps de manière plus entreprenante que la première. Szymanski décale En Nesyri. Face à Moris, le Marocain manque le cadre (47e).

En Nesyri, encore lui, est à deux doigts de faire 2-0 mais sa reprise de la tête est contrée sur la ligne (53e).

L'Union tente de répondre mais les tentatives de Burgess (59e), Sadiki (62e) et Khalaili (67e) ne sont pas assez précises.

En Nesyri fait vivre une soirée très difficile à la défense de l'Union. L'attaquant marocain provoque l'expulsion de Mac Allister, qui le retient à la limite du rectangle (75e). Dans la foulée, Cengiz Under place juste à côté (77e).

Fenerbahce fait le break sur un but contre son camp, l'Union se réveille en fin de match

L'Union perd petit à petit le fil de la rencontre. Forcément, Fenerbahce en profite pour faire le break. Décalé dans le rectangle, Osayi-Samuel frappe sur Moris, mais Burgess dévie ensuite dans son propre but (2-0, 82e).

La fin de match est assez folle. Osayi - Samuel se fait exclure après une faute stupide dans le rectangle sur Niang. Ivanovic s'élance...mais Livakovic arrête l'envoi. Dans la foulée, Ivanovic allume une frappe terrible sur le poteau, Sykes suit et fait 2-1 (90e+3).

Le réveil de l'Union aura été trop tardif. Les hommes de Sébastien Pocognoli subissent une défaite douloureuse et doivent absolument se rassurer ce dimanche face à Courtrai.