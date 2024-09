L'Union a tapé dans l'œil de José Mourinho : "Je dis toujours que le football peut te trahir, et ça aurait pu arriver dans ce match"

L'Union Saint-Gilloise a été battue lors de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League, sur la pelouse de Fenerbahçe. La prestation du vice-champion de Belgique a été soulignée par José Mourinho à l'issue de la rencontre.

L'Union Saint-Gilloise a offert une belle résistance à Fenerbahçe, ce jeudi soir en Europa League. Les joueurs de Sébastien Pocognoli sont cependant rentrés bredouille d'Istanbul, mais ont tapé dans l'œil de José Mourinho. L'entraîneur portugais reconnaissait aisément la bonne prestation fournie par le vice-champion de Belgique, après la rencontre.

"Ils nous ont offert un match difficile. Ils ont bien commencé, pour ne pas dire très bien. Ils ont mis de la pression et ont eu les premières grosses occasions de la rencontre."

Un bon début de match des Unionistes, entaché par l'ouverture du score de Caglar Soyuncu en milieu de première période. "Notre premier but a changé la physionomie de la rencontre. La seconde période était la nôtre, on a bien joué, on a créé des occasions et on aurait pu inscrire le deuxième but avant qu'on ne l'ait fait."

José Mourinho souligne la bonne prestation de l'Union

Malgré un scénario négatif, l'Union a tenté d'inverser la tendance jusqu'en toute fin de rencontre. Fenerbahçe s'est aussi retrouvé à 10 et Ross Sykes a réduit l'écart dans le temps additionnel, en vain.

"On mène 2-0 à 11 contre 10, puis on se retrouve à 2-1 et 10 contre 10. Je dis toujours qu'il ne faut jamais faire confiance au football, parce qu'il peut te trahir, et ça aurait pu arriver. Dans les dernières minutes, on a été assez malins pour ne plus perdre le ballon, obtenir des fautes loin de notre rectangle et laisser défiler le chronomètre. Heureusement, car ça aurait été un désastre pour nous de perdre des points dans ce match" a conclu José Mourinho après la partie.