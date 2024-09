José Mourinho impressionné par l'Union : "En première mi-temps, ils étaient les plus forts"

L'Union s'est inclinée 2-1 au Fenerbahce. José Mourinho a reconnu que les Saint-Gillois ongt pourtant mis en difficulté son équipe.

Imaginez-vous il y a dix ans associer l'Union Saint-Gilloise et José Mourinho dans une même phrase. Alors que le Portugais était au sommet du football européen, l'Union était dans les bas-fonds du football belge. Ce soir, les pensionnaires du Parc Duden ont croisé la route du Special One dans l'enfer d'Istanbul.

Au-delà de cette considération qui souligne l'évolution des Saint-Gillois ces dernières années, l'histoire semble inlassablement se répéter pour les troupes de Sébastien Pocognoli. Dominatrice en début de match sans que cela ne se concrétise au marquoir, l'Union a fini par perdre le fil de son football et par s'incliner.

"Le match était difficile. En première mi-temps, l’Union était plus forte mais nous sommes parvenus à marquer. En deuxième mi-temps, nous avons très très bien joué. Le deuxième but est arrivé tard car nous nous sommes créés des occasions pour marquer plus tôt" a commenté José Mourinho, en français dans le texte, au micro de la RTBF après la rencontre.

Le Fenerbahce soulagé

Le Portugais n'a en revanche pas apprécié la fin de rencontre, avec l'exclusion de l'un de ses joueurs et la réduction du score de l'Union : "Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé après le 2-0 alors que nous étions en supériorité numérique. Ce n’est pas possible de concéder un penalty dans cette situation et d’ensuite jouer les 5-6 dernières minutes à 10 contre 10".

De quoi donner quelques cheveux blancs supplémentaires à l'entraîneur du Fener' : "On ne pouvait pas terminer le match avec cette pression. Nous avons tous l’objectif d’emmagasiner un maximum de points possible dans cette compétition et pour nous, prendre les trois points ce soir est la meilleure façon de lancer la compétition".