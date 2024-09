Sébastien Pocognoli déçu malgré les éloges de Mourinho : "Cela ne change rien..."

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce jeudi en Europa League face à Fenerbahce. Une défaite frustrante pour les hommes de Sébastien Pocognoli.

L'Union Saint-Gilloise a réalisé une prestation encourageante face à Fenerbahce ce jeudi. Les Bruxellois ont dominé une certaine partie de la rencontre, mais sans parvenir à marquer assez tôt.

Fenerbahce en a profité et a marqué deux buts, laissant les Unionistes avec un goût très amer en bouche. Malgré les éloges de José Mourinho, le coach de l'Union Sébastien Pocognoli n'a pas caché sa déception.

"C'est gentil de sa part, mais ça ne change rien au résultat", a déclaré Pocognoli au micro de Sporza. "C'est un compliment. Nous avons fait beaucoup de choses bien et c'est positif qu'il le voit, mais seuls les points et les victoires comptent."

Le coach de l'Union a cependant, au micro de la RTBF, retenu quelques points positifs. "On a proposé un football dominant en première période. Je pense que le Fener ne s’attendait pas à une telle pression de notre part. Avec toute humilité, on a joué la première mi-temps à domicile. On s’est créé plusieurs occasions. Mais dans ce genre de match, face à un adversaire aussi fort, il faut les mettre au fond."

Pocognoli sent que son équipe est sur la bonne voie. "l faut travailler avec une certaine stabilité. On produit du bon jeu, c’est le positif à garder. Il faut apprendre de cette période. Ça va nous servir pour le reste de la saison. La chance va tourner. Tout s’équilibre à la fin."