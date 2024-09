L'Union n'a pas démérité face à Fenerbahce, pourtant... : "C'est comme d'habitude, ça commence à trotter dans les têtes"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 ce jeudi soir en Europa League face à Fenerbahce. Les Bruxellois ont pourtant affiché un visage assez séduisant pendant une certaine partie de la rencontre.

L'Union Saint-Gilloise a ainsi démarré sa campagne d'Europa League par une défaite sur le terrain de Fenerbahce ce jeudi (2-1). Les Bruxellois ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions.

Noah Sadiki s'est exprimé au micro de la RTBF après la rencontre. Le milieu de terrain de l'Union a expliqué sa déception. "Mon sentiment ? De la frustration, juste ça."

Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, l'Union a rencontré d'énormes difficultés à marquer quand il le fallait. "Comme d’habitude, on se crée beaucoup d’occasions. On a certes réussi à marquer un but de plein jeu, et c’est déjà positif. Mais le fait de produire un beau jeu, sans parvenir à marquer plus tôt commence à trotter dans les têtes."

"À un moment donné, bien jouer ne sert à rien. Il faut engranger les trois points. Il faut prendre des unités si on veut remporter des titres. Les gens ne nous attendaient peut-être pas ce soir, mais il fallait prendre la victoire", a-t-il continué.

Peut-on alors parler de malchance sur le plan offensif, alors que l'Union produit beaucoup sans marquer ? "Non. La chance, cela se provoque. Comme l’a fait Fenerbahçe. Il faut en tout cas continuer à aller de l’avant en vue du match de dimanche face à Courtrai."