L'Union face à un gros problème...qu'il faudra solutionner face au Club de Bruges : "Je n'ai pas d'explication"

L'Union Saint-Gilloise traverse une période compliquée en attaque. Face à Bodo/Glimt, les Unionistes ne sont à nouveau pas parvenus à trouver la faille (0-0).

Comme face à Fenerbahce, l'Union a bien joué et aurait mérité de l'emporter. Comme face à Fenerbahce, l'Union a péché dans la finition et n'est pas parvenue à être assez efficace.

Les Unionistes ont tiré plus de 20 fois au but, mais n'ont cadré que deux envois. Ce 5e 0-0 de la saison, déjà, sonne comme une situation qui se répète.

En après-match, au micro de la RTBF, le latéral droit de l'Union Alessio Castro-Montes a réagi. Ce manque d'efficacité l'inquiète, alors que l'Union joue contre le Club de Bruges ce dimanche.

"C’est vrai qu’on se crée assez d’occasions et on aurait dû marquer un ou deux buts ce soir. Dans l’ensemble du match, on mérite de s’imposer. On doit prendre les trois points ici à domicile donc c’est quand même décevant."

"Cette inefficacité face au but est difficile à expliquer. Si on en connaissait les raisons, on pourrait faire quelque chose. Je n’ai pas la solution mais c’est vrai que c’est frustrant."