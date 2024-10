Frustrée après Bodo/Glimt, l'Union attend le déplacement au Club de Bruges avec impatience : "Un premier gros test !"

L'Union Saint-Gilloise a été contrainte au match nul (0-0) face à Bodo/Glimt en Europa League. Ce dimanche, les coéquipiers de Noah Sadiki jouent contre le Club de Bruges.

"On a bien joué. On s'est crée beaucoup, beaucoup d'occasions aujourd'hui. Mais une nouvelle fois, on a péché à la finition. Je ne pense pas qu'on être satisfaits en sortant de ce match, même si on a été bons", a regretté Noah Sadiki en zone mixte à notre micro.

Les chiffres sont édifiants : 21 occasions, mais seulement deux tirs cadrés. L'Union devait tout simplement gagner. "Bien sûr. On a eu un problème d'efficacité. On devra régler cela face au Club de Bruges."

L'Union semblait pourtant s'être rassurée, marquant 3 buts face à Courtrai. "Je ne peux pas dire qu'on est de retour dans une spirale négative. On doit justement continuer comme ça. Le match contre Bruges nous dira si on est de retour dans cette spirale. Mais pas du tout je pense."

Sadiki a ensuite expliqué ce qui s'était dit dans le vestiaire après le match. "La frustration que nous avons maintenant, nous devrons la lâcher face à Bruges. On vient de gagner face à Courtrai. On ne doit pas baisser les bras. On est dans la bonne direction."

Le milieu de terrain a ensuite préfacé la rencontre face à Bruges, qui arrive dans un moment important de la saison. "Au niveau du timing, juste avant la trêve internationale, on peut dire que c'est un premier gros test. On sait très bien comment ça se passe à Bruges. Ce sont des matchs difficiles. Après ça, on verra avec quel sentiment on ira en équipe nationale."