Sébastien Pocognoli commence à perdre patience : "Je suis fatigué de répéter la même chose..."

L'Union Saint-Gilloise a tenté plus de 20 fois au but ce jeudi sans trouver la faille face à Bodo/Glimt (0-0). Malgré une prestation encourageante, les problèmes d'efficacité commencent à peser...

L'histoire semble se répéter pour l'Union cette saison. Les Bruxellois ont réalisé leur 5e 0-0 de la saison, déjà.

En conférence de presse d'après-match, le coach Sébastien Pocognoli semblait lassé. "J'ai l'impression que j'ai déjà eu beaucoup à faire cette conférence de presse", a-t-il répondu lorsqu'a été évoqué le manque d'efficacité.

"Je vais me répéter, et je suis un peu fatigué de mettre en avant le positif, la clean sheet, le travail collectif, les occasions, le jeu proposé, malgré quelques opportunités laissées à Bodo/Glimt."

"C'est très frustrant pour les joueurs, car ils ont tout donné", a continué Pocognoli. "Les 0-0, c'est ceux qui pompent le plus d'énergie."

"Nous n'avons pas récolté le fruit de notre travail. Et ça c'est très frustrant", a conclu le coach de l'Union Saint-Gilloise. Un problème qui devient donc chronique, et qui devra être réglé au plus vite. Ce dimanche, l'Union se déplace au Club de Bruges...