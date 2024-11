Le programme surchargé d'Anderlecht : comme Tedesco, David Hubert préfère faire les trajets de nuit

Après le match à RFS, Anderlecht a pris un charter immédiat et est donc arrivé au petit matin en Belgique ce vendredi. Les joueurs ont fait leur récupération directement après le match.

C'est une méthode que privilégie également Domenico Tedesco avec les Diables Rouges : après un déplacement, certains coachs préfèrent ne pas passer une nuit de plus sur place mais reprendre l'avion dès que possible dans la nuit.

L'argument est souvent que les joueurs dorment de toute façon peu après une rencontre, à cause de l'adrénaline. Certains préfèrent aussi être chez eux le plus vite possible, ou retrouver les installations du club, plutôt que de dormir à l'hôtel une nuit de plus.

Après le match contre RFS, c'est donc ce qu'a encore fait Anderlecht, décollant vers 2h du matin de Riga. Les joueurs ont alors des exercices de récupération à faire immédiatement après la rencontre. "On a fait notre recovery directement, et on en fera encore demain. Le match de dimanche va arriver vite, c'est vrai", reconnaissait Mats Rits.

En effet, dimanche, Anderlecht joue à... 13h30. Pas une heure très adaptée à un tel planning, même si le Cercle de Bruges se rendait de son côté en Autriche ce jeudi et aura donc aussi des heures de déplacement dans les jambes.

Les joueurs auront pu dormir quelques heures avant leur entraînement de ce vendredi, prévu à une heure plus tardive que d'habitude. On peut également imaginer quelques changements si l'un ou l'autre a les jambes lourdes. Mais comme le précise Rits : "C'est ce qu'on aime en tant que joueurs, enchaîner les matchs"...