David Hubert relativisait après les points bêtement perdus à Riga : "Ce n'était pas extraordinaire, mais..."

Le Sporting d'Anderlecht a bêtement laissé filer des points contre RFS, l'adversaire le plus prenable sur papier au tirage. Mais David Hubert préférait voir le verre à moitié plein.

On se disait pourtant que le RSCA avait fait le plus dur en ouvrant le score, et c'est ce que David Hubert pensait également. "Prendre le 1-1 à la 96e, ce n'est pas agréable, évidemment. Tu retombes vite de ton nuage. On avait eu du mal à marquer le but mais on le savait, il allait falloir être patient", analysait l'entraîneur anderlechtois.

"Mais une fois qu'il est mis, bien sûr, tu penses que ça suffira. En seconde période, on était bien mieux, on se créait les espaces. Malheureusement, il a manqué le deuxième but et derrière, cette dernière phase est malchanceuse et pas nécessaire", regrette Hubert, qui soulignait cependant la belle performance de RFS.

"C'est une équipe solide, bien en place. Ce n'est pas pour rien que Galatasaray a perdu des points ici. Bien sûr, il y aura des phases à analyser, on laissait un peu trop d'espaces dans notre dos, mais l'un dans l'autre, je trouve que ce n'était pas un mauvais match de notre part", continuait-il ensuite. "Pas extraordinaire, mais nous avions fait le job jusqu'à ces derniers instants".

Le job, cela aurait donc été de prendre un 12/12. "Mais 10 points et cette deuxième place partagée, ça me va, même si cela aurait pu et peut-être dû être la première place. Bien sûr, je suis du genre à voir ce qui doit être amélioré, mais on peut aussi prendre le temps de regarder le positif", conclut David Hubert. "C'est un très bon total et il faut garder cette sensation positive d'ici au match de dimanche".

Ce dimanche, à 13h30, Anderlecht se rend donc au Jan Breydel pour défier le Cercle de Bruges. Un match qui arrivera très vite, alors que les Mauves rentraient à Bruxelles... dans la nuit de jeudi à vendredi, immédiatement après le match à Riga.