🎥 Mario Stroyekens dépité malgré son magnifique but : "Encaisser à la dernière minute face à cet adversaire..."

Malgré un but de très grande classe de Mario Stroeykens, Anderlecht a partagé dans les derniers instants face à Riga (1-1).

Anderlecht a eu des difficultés face aux Lettons du RFS ce jeudi soir en Europa League. Les Mauves ont attendu les 5 dernières minutes pour mener au score.

Moment choisi par Mario Stroyekens, qui était monté au jeu, d'envoyer un bijou de frappe enroulée dans la lucarne.

Mario Stroeykens déçu après le nul face à Riga

Malheureusement, Anderlecht a été rejoint dans les arrêts de jeu et doit finalement concéder un nul frustrant. Le buteur Mauve s'est exprimé au micro de la RTBF après la rencontre.

"Ce qui prédomine ? Un peu de déception. Quand vous perdez les trois points à la fin, c’est dommage. On savait qu’un 12/12 allait faire du bien, que ce soit pour notre confiance ou au classement. Il n’y avait que du positif à retenir de cette victoire aujourd’hui et le fait de la louper à une minute de la fin, c’est une déception", a-t-il déclaré.

"Ce 12/12, c’était le plan", continue Stroeykens. "Quand vous regardez les adversaires qu’on a eus, c’était un adversaire abordable. C’était un match où on se disait que si on faisait les choses bien, on aurait des chances de prendre les trois points. C’est une déception, surtout quand on voit comment on loupe la victoire. C’est frustrant et décevant."