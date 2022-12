Un Mbappé 5 étoiles emmène la France en quart

Les Champions du Monde en titre ont eu un peu peur en première période, mais ont finalement pris le dessus sur des Polonais qui auront tout essayé pour créer l'exploit.

Pour ce troisième huitième de finale, il y avait un grand favori : l'équipe de France, championne du monde en titre. Pour ce duel, Didier Deschamps alignait la même équipe que lors du duel face au Danemark, avec un duo Upamecano - Varane devant un Hugo Lloris qui fêtait ce dimanche sa 142ᵉ sélection, égalant Lilian Thuram. En face, Robert Lewandowski est bien présent.

Et les Champions du Monde en titre débutent bien cette rencontre, avec beaucoup de frappes et surtout de percussions sur le côté gauche d'un certain Kylian Mbappé. Les corners se suivent... et se ressemblent puisque les défenseurs polonais et Szczesny sortent les ballons. Les frappes de loin ? Que ce soit Koundé, Dembélé ou Rabiot, le tarif est le même : le gardien de la Juventus est impérial, même face à Mbappé.

Puis les Bleus ont eu un trou d'air, et pas un petit. Lloris panique un peu, la défense devient fébrile et les Polonais ont des possibilités, dont une énorme : trois tirs dans la même seconde : le premier sauvé par Lloris, les autres sauvés sur la ligne par Upamecano et Varane. C'est un gros tournant puisque juste avant la pause, Mbappé sert parfaitement Giroud qui ne se fait pas prier pour tromper Szczesny (45', 1-0). L'attaquant du Milan AC entre dans l'histoire du football français en dépassant Thierry Henry au nombre de buts sous le maillot des Bleus : 52 buts.

Après la pause, on sent que ce but a fait du bien à l'équipe de France, puisque les Bleus ont l'air mieux dans le match. Un coup franc de Griezmann repoussé par Szczesny, des centres qui passent devant le but polonais : les Bleus sont proches de tuer la rencontre. Mais le but ne tombe pas, et les Polonais peuvent encore revenir au score.

Mais sur un contre, un ballon qui transite par Giroud et Dembélé, Mbappé reçoit le ballon et fusille Szczesny (74', 2-0). Les Polonais ont la tête basse : c'est terminé. D'ailleurs, Deschamps fait entrer Coman et Thuram. Dans les dernières minutes, Mbappé, encore lui, décroche une frappe dont seul lui connait le secret (90', 3-0). Lewandowski, sur penalty (et en deux fois) réduit le score (90'+7, 3-1).

La France se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, qui est toujours plus ou moins l'objectif d'une grande nation. Au prochain tour, ce sera l'Angleterre ou le Sénégal pour les Bleus, qui continuent leur petit bonhomme de chemin.