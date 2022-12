Matty Cash a vécu l'enfer avec Mbappé : "Il s'arrête, redémarre... il m'a brûlé les jambes"

Matty Cash en a vu des vertes et des pas mûres lors du match de Coupe du monde de la Pologne contre la France. Le défenseur droit de 25 ans a dû relever le défi quasi impossible de stopper Kylian Mbappé.

Matty Cash n'a pas pu empêcher Mbappé de donner une passe décisive et de marquer un doublé lors de la victoire 3-1 des Bleus. Le défenseur d'origine anglaise a tout donné mais c'était sans espoir. "Avant le match, j'ai regardé des vidéos de lui tout l'après-midi, donc je savais que ce serait un test difficile", a-t-il déclaré au Guardian. "Mais quand il reçoit le ballon, s'arrête et se déplace à nouveau, c'est le joueur le plus rapide que j'aie jamais vu."

Pendant ce temps, Cash s'était préparé de manière inquiétante. Comment est-ce possible ? "Quand je regardais ces images, j'étais allongé dans mon lit. Sur le terrain, il m'a brûlé les jambes. C'est toute la différence", dit-il. "C'est une énorme différence. Il se déplace très bien. J'ai eu quelques duels de sprint avec lui et je pense que ça s'est quand même bien passé."

Cash espère que Kyle Walker s'en sort mieux. "Il est probablement aussi rapide que Mbappé. C'est le meilleur arrière droit d'Angleterre. Si quelqu'un peut arrêter Kylian, c'est lui. J'ai dit plus tôt que Raheem Sterling était mon adversaire le plus fort. Sterling est rapide, mais Mbappé est inimitable."

Pourtant, Cash a gardé un bon souvenir des duels avec la star française. "Après, je lui ai dit : je peux avoir ta chemise ? Il l'a donné, donc je suis très content."