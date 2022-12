Le Brésil roule sur la Corée du Sud et affrontera la Croatie

Le Brésil a offert un spectacle de très haute qualité et a surclassé la Corée du Sud (4-1).

Après la victoire arrachée par la Croatie face au Japon, il est l'heure de disputer ce sixième huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Ca tombe bien pour le Brésil, qui récupère Neymar et aligne ses titulaires habituels, notamment en attaque, après la défaite surprise face au Cameroun. Côté Corée du Sud, qualifiée à la surprise générale, on récupère le roc Kim Min-jae en défense, et le buteur héroique face au Portugal, Hwang Hee-Chan, est titulaire.

Déjà après 7 minutes, Vinicius tue le peu de suspens qui subsistait avant le le match. Raphinha se balade sur le côté droit, sert Vinicius en seconde zone, qui place parfaitement dans la lucarne opposée et lance les hostilités.

La Corée du Sud est totalement dépassée et concède un penalty après une faute sur Richarlison. Neymar se présente devant Kim Seung-Gyu, et ne tremble absolument pas (11e, 2-0).

Le Brésil s'amuse, jongle, combine, écrase totalement la Corée du Sud. Hwang Hee-chan tente de réagir, en testant Alisson de loin (17e). Richarlison, l'homme providentiel du moment du côté brésilien, gagne un duel aérien en jonglant de la tête ; ça combine ensuite magnifiquement entre Marquinhos et Thiago Silva, qui sert l'attaquant de Tottenham. C'est déjà 3-0 (29e).

Hwang Hee-Chan tente à nouveau de surprendre Alisson. Les Brésiliens se ruent à 1000 à l'heure devant les buts coréens et frappent à nouveau, avec un mouvement énorme de Vinicius qui sort un centre lobé splendide et offre à Paqueta le 4e but de la rencontre (37e).

L'intensité ne baisse pas directement en début de seconde période. Omniprésent ce soir, Raphinha oblige le pauvre Kim Seung Gyu à se coucher après à peine 20 secondes. Heung-Min Son, très peu en vue jusque là, tente de réduire l'écart mais Alisson ne s'est pas encore endormi. Le gardien de Liverpool sort ensuite un double arrêt terrible vers l'heure de jeu.

Logiquement, le Brésil met un peu plus le pied sur le ballon et s'économise. La Corée du Sud refuse d'abdiquer et Paik Seung-Ho envoie une frappe de mule dans les filets d'Alisson. Et c'est mérité pour les Guerriers Taeguk (76e).

Le score ne bouge finalement plus. Le Brésil se qualifie sans problème et jouera contre la Croatie. Notre seul regret quant à ce match ? Que les Brésiliens n'aient pas continué à jouer tout le match sur le même rythme, la preuve en est avec cette rentrée au jeu de Weverton, le...troisième gardien, à la place d'Alisson.