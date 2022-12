🎥 Deux lucarnes et le break en tête du classement des buteurs: Kylian Mbappé régale encore

Kylian Mbappé a été le grand bonhomme de la victoire des Bleus contre la Pologne en huitième de finale du Mondial.

Les Bleus sont en quart de finale de la Coupe du monde et c'est en grande partie à Kylian Mbappé qu'ils le doivent. Le Parisien avait déjà servi Olivier Giroud sur le but d'ouverture en première période, il y est allé de deux frappes limpides pour rassurer la France en seconde période.

Et il en profite pour embellir encore un peu plus ses statistiques personnelles: avec cinq buts dans cette Coupe du monde, il creuse l'écart en tête du classement des buteurs. Classement dans lequel ses poursuivants (Gakpo, Messi, Rashofrd, Morata et Giroud qui sont encore dans le tournoi et Valencia qui est éliminé) ont désormais deux réalisations de retard.