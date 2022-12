Kylian Mbappé enfin devant la presse : "Je paierai cette amende"

Homme du match pour la troisième fois dans cette Coupe du Monde 2022, le génie français s'est enfin présenté à l'interview, ce dimanche.

Ce dimanche, la France s'est imposée face à la Pologne grâce, notamment, à un doublé de Kylian Mbappé. Cette victoire permet aux Bleus de rejoindre les quarts de finale de la compétition. Homme du match pour la troisième fois, le génie français s'est enfin présenté devant la presse, alors qu'il est censé le faire après chaque distinction d'"homme du match" reçue.

"Je n'ai rien contre les journalistes" lance le joueur du Paris Saint-Germain après son nouveau doublé. "C'est juste que je dois me concentrer sur la compétition. Et si je dois me concentrer sur quelque chose, il faut que je le fasse à 100%. En procédant de cette manière, je ne gaspille pas de l'énergie à parler d'autre chose. C'est pourquoi je ne me suis pas présenté pour parler à la presse."

Suite à cette décision, la Fédération Française de Football a écopé d'une amende, qui sera payée par le joueur. "Je suis au courant de cela, et c'est pour ça que je veux payer. Je ne souhaite pas que la Fédération paie pour une décision personnelle."