Southgate soutient Kane et parle de son avenir : "Nous avons besoin de temps"

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, commence à penser à son avenir. Après l'élimination de la Coupe du monde, le sélectionneur de 52 ans doit faire le point.

L'Angleterre a été éliminée par la France (1-2) en quart de finale de la Coupe du Monde ce samedi soir. Alors que Southgate, nommé sélectionneur national en 2016, a atteint les demi-finales en 2018, s'arrête un tour plus tôt cette année. ITV lui demande s'il va rester. "Nous nous sommes parlés après chaque tournoi jusqu'à présent et nous avons évalué la situation. Nous avons besoin de temps", a déclaré Southgate, qui va s'entretenir avec la fédération anglaise FA. "Après cela, chacun pourra prendre la bonne décision."

Lors de la conférence de presse qui a suivi le quart de finale perdu, Southgate a soutenu l'attaquant Harry Kane, qui a manqué l'occasion d'égaliser pour l'Angleterre du point de penalty, et ce, dans les derniers instants. "Comme tout le monde peut le comprendre, Harry est très, très abattu. Il n'a rien à se reprocher, en raison de son leadership et de ses objectifs sur une très longue période. On gagne ensemble et on perd ensemble, c'est aussi simple que ça.