Didier Deschamps se méfie du Maroc : "Ils méritent d'être là"

Mercredi (20h), la France affrontera le Maroc pour tenter de rejoindre la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur de la France Didier Deschamps se méfie du Maroc qui vient d'éliminer l'Espagne et le Portugal. "De par ce qu’ils ont fait, les équipes qu’ils ont rencontrées - ils ont pris un but en cinq matchs - ce n’est plus une surprise. Ils méritent d’être là. Ils ont l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter tous les adversaires. S’ils en sont là, c’est leur mérite et personne ne peut leur enlever", a confié le coach des Bleus en conférence de presse.

"Ce que cette équipe du Maroc a réalisé... Il n’y a qu’une chose à dire : bravo ! C’est le mérite des joueurs, du sélectionneur, du staff. C’est un moment historique pour eux. Je le repète : à ce stade-là, ce n’est plus une surprise de par ce qu’ils ont fait avec ce parcours qui est de très grande qualité", a rajouté Deschamps.