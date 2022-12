Harry Kane : "Nous avons fait une excellente Coupe du monde"

L'Angleterre s'est faite éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde par la France (1-2) ce samedi soir.

Malgré l'élimination de l'Angleterre, Harry Kane était tout de même fier de son équipe à l'issue de la rencontre. "Ce (samedi) soir, nous nous sommes créé les meilleures occasions. Mais nous savons tous que les grands matches se jouent sur des détails. Et ils ont tourné en leur faveur", a confié le capitaine des Three Lions au micro de la chaîne ITV.

Le buteur de Tottenham est ensuite revenu sur son penalty raté. "Le premier était excellent et le second je ne l'ai pas frappé comme je le voulais. C'est comme recevoir un coup en plein dans le menton et ça va faire mal, c'est sûr. Tout le match va faire mal, parce que nous étions très confiants dans ce que nous étions en train de faire. Je ne pourrais pas être plus fier des garçons", a-t-il ajouté avant de poursuivre.

"Une Coupe du monde, c'est tous les quatre ans, ce n'est pas comme si nous allions avoir une nouvelle chance l'année prochaine. Mais nous avons fait une excellente Coupe du monde et tout s'est joué sur un petit détail dont je prends la responsabilité. Je ne m'inquiète pas pour l'équipe. Nous avons de grands talents et l'Euro a lieu dans un an et demi. C'est le football, c'est le sport, il faut parfois prendre les choses à bras le corps et aller de l'avant", a conclu Harry Kane.