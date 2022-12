La réaction classe de Gareth Southgate

Malgré une belle prestation, l'Angleterre a chuté contre l'équipe de France (1-2), samedi, lors des quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Une immense déception pour Gareth Southgate. "Notre performance méritait mieux mais au final, ce sont les buts qui décident... J'ai juste dit aux joueurs que je ne pensais pas qu'ils pouvaient donner plus. Ils ont très bien joué contre une très grande équipe. Ça se joue sur des détails. Des petites choses de part et d'autre ont décidé du résultat", a confié le sélectionneur des Three Lions en conférence de presse.

Le T1 des Anglais a toutefois refusé de blâmer l'arbitre Wilton Sampaio, critiqué de toutes parts outre-Manche. "C'est inutile que je rentre là-dedans. Je préfère parler de nos joueurs. Félicitations à la France, ils savent qu'ils ont eu besoin de sortir un match énorme. Nous nous sommes inclinés contre une grosse équipe. Je ne pense vraiment pas qu'on pouvait faire plus", a-t-il ajouté avant d'évoquer le penalty raté de Kane. "On gagne ensemble, on perd ensemble. On a pris deux buts et on a raté quelques occasions. Il a été incroyable pour nous et si fiable dans ce type de situations. On ne serait pas arrivé là sans tous ces buts qu'il a marqués pour moi. On était ici pour essayer de gagner le tournoi. Nous pensions vraiment que nous pouvions le faire. Et après le match que l'on sort ce (samedi) soir face au champion en titre, je crois sincèrement qu'on avait une équipe qui aurait pu le faire", a conclu Gareth Southgate.