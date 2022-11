Belgique - Egypte : Eden Hazard en sera, qui seront les autres titulaires ?

présentation (du match): Suivez le match amical des Diables face à l'Egypte en direct (16h)

Déjà la dernière répétition avant le début de la Coupe du Monde ! Pour cet amical face à l'Egypte, Roberto Martinez titularise Arthur Theate et Zeno Debest aux côtés d'Alderweireld. Sur les flancs, on retrouve Carrasco et Catsagne. Petite surprise avec la titularisation d'Hans Vanaken aux côtés d'Axel Witsel dans l'entrejeu, Youri Tielemans est sur le banc. Devant, comme prévu, Eden Hazard et Kevin De Bruyne épauleront Michy Batshuayi.