Axel Witsel ne dira pas adieu aux Diables : "La prochaine Coupe du Monde ? J'aurai 37 ans..."

Roberto Martinez a déjà confirmé que quelques Diables Rouges "se concentreraient sur leur club" après la Coupe du Monde 2022. Axel Witsel n'est pas de ceux-là.

Premier Diable Rouge en conférence de presse depuis Doha, Axel Witsel (33 ans) avait le sourire, malgré les critiques qui s'abattent sur la sélection depuis la défaite contre l'Egypte. Contrairement à son capitaine Eden Hazard, Witsel ne voit pas des Diable forcément moins forts qu'en 2018. "Ca, le temps le dira. Mais en 2018, nous étions au top collectivement et individuellement. Aujourd'hui, notre avantage, c'est qu'on se connaît depuis un bail", pointe-t-il. En effet, la Belgique est l'équipe dont le noyau a le moins bougé depuis 2018. "Ca peut être à notre avantage face au Canada. Ca fait 6 ans que le coach est là, qu'on joue ensemble...sur un tel tournoi où la préparation n'a pas été longue, c'est une bonne chose".

Mais cette expérience signifie autre chose : Qatar 2022 sera le baroud d'honneur de toute une génération. Ou pas ? "En ce qui me concerne, je maintiens que j'ai envie d'aller jusqu'à l'Euro 2024", affirme Axel Witsel. Il ne ferait donc pas partie de ceux qui, selon Roberto Martinez, ont déjà annoncé qu'ils feraient un pas de côté après la Coupe du Monde. Cela risque cependant d'être la dernière Coupe du Monde du joueur de l'Atlético Madrid. "J'aurai 37 ans à la prochaine Coupe du Monde. Ce n'est pas impossible, mais je pense quand même que pour beaucoup d'entre nous, c'est la dernière", reconnaît-il. "Les critiques ? C'est dommage, mais les gens ont droit à leur avis. On ne vit pas ça particulièrement mal. On va tout donner, l'ambiance dans le groupe est au top. L'hôtel est loin de la ville,c'est bien, ça nous permet d'être un peu dans notre bulle".