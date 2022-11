Thibaut Courtois y va franco : "Si on ne joue pas mieux que ça, on sera éliminés en poules"

Thibaut Courtois n'a pas sa langue en poche, et n'est visiblement pas ravi de la prestation des Diables Rouges au Koweït.

Peut-on tirer des enseignements du match amical des Diables Rouges face à l'Egypte, au Koweït ? Difficile à dire tant l'équipe semble avoir pris cette rencontre à la légère afin de ne pas prendre de risques. Mais le niveau était très faible, et Thibaut Courtois n'hésite pas à tacler ses coéquipiers. "Nous avons fait un très mauvais match, nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. En poules, nous allons faire face à des attaquants rapides. Ce sera difficile. Si on ne joue pas mieux, on sera éliminés dès les poules", lâche le gardien du Real Madrid.

Une déclaration choc à 5 jours du premier match des Diables face au Canada. Mais Courtois relativise ensuite : "C'était un match à l'extérieur. En première mi-temps, ce n'était pas si mal, je ne sais pas trop s'il y a penalty ou pas. Mais ils nous prennent 4 ou 5 fois dans le dos", pointe-t-il. "C'est un point à améliorer, c'était déjà le cas contre les Pays-Bas. Maintenant, il faut s'améliorer. Je ne trouve pas que nous ayons assez fait dans ce match pour mériter d'aller chercher le 2-2".