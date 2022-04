🎥 Genk s'impose sur le fil face à une équipe gantoise en roue libre: Vadis Odjidja et Hein Vanhaezebrouck ont vu rouge

Ce dimanche après-midi, La Gantoise recevait le KRC Genk lors de la première journée des Playoffs 2.

Vainqueur de la Coupe de Belgique et assurée d'évoluer sur la scène européenne, La Gantoise débute ces Playoffs 2 sans la moindre pression contrairement à Genk, auteur d'une saison catastrophique. Le vice-champion de Belgique avait conservé son noyau l'été dernier pour concurrencer le Club de Bruges dans la course au titre, mais les Limbourgeois ont arraché in extremis la huitième place du classement. Les visiteurs sont dans l'obligation de s'imposer à la Ghelamco Arena pour entretenir l'espoir de remporter ces PO2 et ainsi décrocher un ticket européen.

Il faudra attendre le premier quart d'heure de jeu pour voir le round d'observation prendre fin. Bien servi par Castro Montes, Bezus poussera Vandevoordt à effectuer un arrêt réflexe décisif (15e). Juste après, Thorstvedt réussira son infiltration mais placera le ballon à côté du poteau (16e). Alors qu'on n'avait très peu à se mettre sous la dent, peu après la demi-heure de jeu, Vadis Odjidja verra rouge en une minute après avoir pris deux cartons jaunes, l'un pour un tacle ferme, l'autre pour avoir râlé (35e). Hein Vanhaezebrouck sera lui aussi exclu pour avoir dit sa façon de penser à monsieur Verboomen. Avant la pause, Bongonda ne sera pas loin de surprendre Roef sur un coup franc direct (45e).

ūüöŅ | Vadis Odjidja et Hein Vanhaezebrouck peuvent aller se doucher avant les autres ! ūüė¨ #GNTGNK pic.twitter.com/zchphKpUzr — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 24, 2022

Joie de courte durée pour les Gantois en début de seconde période avec un but de Lemajic qui sera annulé pour cause de hors-jeu (47e). Onuachu parviendra à s'infiltrer dans le rectangle adverse, mais loupera complètement son tir devant Roef (56e). En supériorité numérique, Genk tentera de presser les Buffalos et de prendre les commandes de la rencontre. Mais les troupes de Bernd Storck se montreront imprécises dans les seize derniers mètres à l'image de ce tir d'Oyen non cadré (70e). Pour sa première touche de balle, Malede passera tout près de l'ouverture du score, mais Vandevoordt effectuera une sortie décisive dans les pieds de l'attaquant gantois (81e). Nemeth délivrera Genk en fin de rencontre en faisant trembler les filets (90e+1), 0-1.

La Gantoise conserve la tête des PO2 avec 31 points, Genk revient à la hauteur de Malines avec 29 unités. Charleroi est quatrième avec 27 points.